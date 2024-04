Leve punce, desni fantje

Mlade ženske so vse bolj liberalne, mladi moški pa vedno bolj konservativni

Trk dveh svetov na oktobrskem Pohodu za življenje: na eni strani dekleta, ki protestirajo za svoje reproduktivne pravice, na drugi fantje, ki branijo tiste, ki bi jim te pravice radi odvzeli

Triindvajsetletna Sara Štiglic, sicer študentka novinarstva, je pozornost javnosti pritegnila lani oktobra, ko je skupaj s skupino deklet posegla v akcijo nasprotnikov splava, nato pa bila za kazen in zaradi domnevno »neprimernega načina komunikacije do drugače mislečih«, kot je to tedaj ubesedila predsednica države Nataša Pirc Musar, razrešena iz njenega Mladinskega posvetovalnega odbora. Vendar pa to ni bilo njeno prvo aktivistično udejstvovanje. Še zelo mlada se je pridružila Mladim za podnebno pravičnost, ki so po zgledu okoljske aktivistke Grete Thunberg tudi v Sloveniji organizirali proteste mladih, tako imenovane petke za prihodnost, kasneje pa tudi kolesarskim protestnikom, ki so vsak petek protestirali zoper zadnjo Janševo vlado. Danes se redno udeležuje protestov v podporo Palestini. »Ko se zgodovina ponavlja, ko je več kot očitno jasno, kaj se dogaja Palestincem, torej genocid, je to trenutek, ko moramo narediti vse, kar je v naši moči, da to preprečimo,« pravi.