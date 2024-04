Iskrivo v živo z Mladino

V torek ob 19. uri v skednju Škrabčeve domačije

Grega Repovž in Borut Mekina

© Borut Krajnc

»Novinarstvo je še danes poklic egocentričnih, samovšečnih, vase zagledanih ljudi. V njem potrebuješ visoko stopnjo samozavesti, poleg tega pa moraš ostati skromen,« je spoznanje, ki je zorelo v njem od petnajstega leta, ko je prvič okusil moč javne besede kot avtor prispevka v srednješolskem glasilu, do njegove sedanje vloge pri vplivnem tedniku.

Vabljeni v torek, 9. aprila, ob 19. uri v skedenj Škrabčeve domačije na živo besedo Grega Repovža, odgovornega urednika revije Mladina, in novinarja Boruta Mekine.

»Malo je urednikov, ki tako dobro razumejo in spoštujejo pomen uvodnika za revijo in se tako podrobno posvetijo zgodovini, ozadju in pomenu obravnavane teme. Njegovi zapisi na uvodni strani Mladine so tranzicijska zgodba, aktualni vpogled in vrednotna sodba. Zahtevo po podnebnem prehodu premisli s kmetovega vidika. Težo družbenih sprememb presodi po vlogi ženske. Zavrača katastrofično dojemanje sedanjosti in nostalgijo za preteklostjo: najboljša leta naj bodo tista, ki jih živimo. Opolnomočenje žensk vidi kot trenutno največji dosežek zahodne družbe. In ja, evropskih volitev bi se prav zaradi tega morali veseliti,« so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji dogodka.

Škrabčeva domačija

Glede razmer v Sloveniji Repovž nima iluzij: politične stranke so z leti postale podjetja kot vsa druga, namenjene so zasebnim interesom. Kadar se izrekajo za ’sodelovanje’, imajo v mislih delitev plena. V središču pogroma proti trenutni vladi vidi predvsem uveljavljen menedžerski sloj, ki bi ga prizadelo zvišanje davkov, večje delavske pravice in sindikalna zastopstva. Kako svoja prepričanja uresničuje v uredniški pisarni, bo osvetlil v živahnem dialogu z Borutom Mekino, sodelavcem iz Mladinine redakcije.

