Naj počakajo še leto dni

Bo država sploh resno posegla v oddajanje nepremičnin za turiste in omejila kopičenje stanovanj, ki se oddajajo prek platforme Airbnb?

Vhodna vrata večstanovanjske hiše na Pražakovi v Ljubljani z množico varnih škatel za shranjevanje ključev za turiste

© Luka Dakskobler

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, socialdemokrat po prepričanju, je v ponedeljek obiskal Gorenjsko, beseda pa je tekla tudi o prenovi zakonodaje, v kateri so opredeljeni načini sobodajalstva. »Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja,« je o teh krajih pisal France Prešeren in danes ti živijo predvsem od turizma. Župane zato skrbi, da bo država preveč omejila ali natančneje določila, kdo in kako lahko oddaja svojo nepremičnino v turistične namene, saj naj bi s tem omejila razvoj. Han je župane med obiskom menda pomiril, zakon, ki je v pripravi, naj bi oddajanje nepremičnin v kratkoročni turistični najem omejil na 120 dni. In ne na »drakonskih« 30 ali 60, kot se je ugibalo pred časom.