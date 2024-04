Volilne prevare

So Janševe obtožbe o voliščih manipulacija ali gre za načrt, kako škodovati stranki SDS

Za Slovenijo! Z Janšem naprej!

© Luka Dakskobler

Na dan, ko je SDS na kongresu pripravila protivladni protest, je predsednik stranke Janez Janša gostoval v Odmevih na TV Slovenija in opozoril, da njegovo stranko v zadnjem desetletju onemogočajo tudi z zmanjševanjem števila volišč. »Šlo je za drastično ukinjanje volišč v podeželskih volilnih okrajih, predvsem v tistih okrajih, kjer je naša stranka zelo močna,« je opozoril in dodal, da »ko to seštejemo, gre za stotine volišč po celotni državi, predvsem na podeželju«. Volivci iz »njegove« volilne baze naj bi tako imeli otežen dostop do volišč, kar menda marsikoga odvrne od namere, da se udeleži volitev (in odda svoj glas za SDS).

Janša ima, statistično gledano, prav. V zadnjih 13 letih se je število volišč na državnozborskih, predsedniških in evropskih volitvah ter referendumih zmanjšalo za več sto, točneje za 402 volišči. Morda se sliši veliko, a gre za 12-odstotno zmanjšanje, število volišč pa se zadnjih pet let bistveno ne spreminja.

Slovenija je poleg tega še vedno ena izmed držav z zelo veliko volišči na prebivalca.

Prav to je bilo tudi razlog, da jo je na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2011 mednarodna opazovalna misija opozorila, da tako velike mreže volišč morda ne potrebuje. Skladno s tem in ponavljajočimi se zahtevami, da morajo biti volišča dostopna invalidom, je državna volilna komisija pod vodstvom predsednika Antona Frantarja soglasno izglasovala priporočila okrajnim volilnim komisijam za racionalizacijo volitev in zmanjšanje števila volišč. Soglasnost glasovanja pomeni, da so za ta ukrep glasovali predstavniki vseh političnih strank v volilni komisiji, torej tudi SDS.

To priporočilo se je nanašalo na možnost združevanja volišč zgolj »v mestih in večjih naseljih«, in to predvsem volišč, ki »imajo sedež na istem naslovu«, oziroma na primere, ko »sedeži volišč niso preveč oddaljeni drug od drugega«. Na podlagi tega priporočila so okrajne volilne komisije pripravile predloge za zmanjšanje števila volišč za okoli 250. Temu sta sledili odločba ustavnega sodišča, da morajo biti vsa volišča dostopna invalidom, in sprememba zakonodaje, v katero je odtlej vključena ta zahteva. Ta je tudi glavni razlog, da se je v zadnjih desetih letih število volišč zmanjšalo še za dodatnih 150. Vendar to ni edini razlog, število volišč se zmanjšuje tudi iz objektivnih razlogov, recimo zaradi odpovedi zasebnika, ki je omogočal prostor za volitve, in podobno.

Tudi statistični podatki državne volilne komisije kažejo, da se je število volišč večinoma zmanjševalo v večjih, strnjenih naseljih. Kažejo pa še, da se je razmeroma občutno zmanjšalo število volišč v volilni trdnjavi Janeza Janše, v Grosuplju, ki je sicer eno izmed največjih slovenskih naselij po številu prebivalcev, 22. po vrsti. Po podatkih državne volilne komisije se je število volišč tam v zadnjih 13 letih več kot prepolovilo in danes je volišč še 20. Gotovo bo potem število volišč na lokalnih volitvah tam, kjer dolgoletna oblast iz SDS ne bo želela omejevati »svojih« volivcev, več? Dejansko je še celo eno volišče manj, saj jih je skupaj le 19.

Janša je torej uporabil resničen podatek o zmanjšanju števila volišč in ga zlorabil. Glede na to, da gre za zmanjšanje števila volišč v strnjenih naseljih – SDS pa ima povprečno manjši volilni uspeh, bolj ko je naselje strnjeno – gre kvečjemu za spremembe v prid tej politični stranki. Poleg tega je bila volilna udeležba na zadnjih državnozborskih volitvah ena najvišjih v zgodovini, čeprav so volivci glasovali na najmanj voliščih doslej.