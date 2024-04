Vzreja divjih živali z izključnim namenom odstrela

Javna skrivnost je, da slovenske divje živali spadajo med najbolj umetno hranjene

Utrinek iz video posnetka lova na fazane, ki naj bi bil izveden v lovišču s posebnim namenom Fazan Beltinci

© Youtube, Puškarstvo Vute

Javna skrivnost je, da slovenske divje živali spadajo med najbolj umetno hranjene, med tiste, ki jim lovci prinašajo dodatno hrano, na svetu. Verjetno pri tem sodimo v svetovni vrh. Slovenski rjavi medvedi so, to je empirično dokazano, najbolj umetno hranjeni medvedi na svetu, delež umetne hrane v prehrani teh živali ni nikjer večji kot pri nas. Temu primerno cveti lov na divje živali. Nekatere živalske vrste pa vendarle ne zdržijo lovskega pritiska, zato se namensko vzrejajo in dodajajo v naravo. Toda ne govorimo zgolj o rečnih ribah … Zavod za gozdove Slovenije upravlja osem velikih »lovišč s posebnim namenom«, kot se imenujejo. Gre za velike predele gozdov, katerih »posebni« namen je lovski turizem. Čeprav to storitev ponujajo lovske družine v »svojih« revirjih, je lovski turizem predvsem v »državnih« loviščih utečen posel. Po zadnjih podatkih, ki so za predlansko leto, je samo v državnih loviščih lani lovilo 2466 lovskih gostov, ki so skupaj ustrelili za 1,2 milijona evrov divjih živali.