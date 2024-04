Sebičnež, nasilnež, junak?

Bodo tudi slovenskemu navijaču prepovedali približevanje nogometnemu superzvezdniku?

Ljubitelj Ronalda in navijaški delinkvent v radijskem studiu

© Posnetek zaslona

Zmaga slovenske nogometne reprezentance na tekmi s portugalsko reprezentanco, ki velja za eno najmočnejših na svetu, bo še dolgo dvigovala prah, četudi je šlo za prijateljsko tekmo. A takoj po njej je bil za čuda skorajda večje medijske pozornosti deležen navijač, ki je z vključeno kamero na telefonu vdrl na igrišče, pritekel do portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda, za marsikoga najboljšega nogometaša vseh časov, in ga pred prihodom varnostnikov utegnil še objeti in poljubiti na lice. Posnetek priča, da je nogometaš okamnel – a le kako ne bi: šlo je za sicer ne tako zelo redek, vendar resen varnostni incident, ki bi se lahko v drugačnih okoliščinah končal tudi tragično. Tenisačico Moniko Seleš je leta 1993 na igrišču zabodel oboževalec njene tekmice Steffi Graf. Navijači, ki so nedavno vdrli na nogometna igrišča v Turčiji, so pretepli nogometaše in sodnike.

Za vdore navijačev so zato marsikje v tujini že desetletja zagrožene visoke kazni. V Angliji, ki ima do tega pojava zaradi huliganstva in smrtnih žrtev ničelno toleranco, navijače preganjajo oziroma jim izrečejo prepoved obiskovanja tekem, nogometnim klubom pa naložijo vrtoglavo denarno kazen. Manchester City je moral po lanski tekmi, ki mu je prinesla zmago v angleški nogometni ligi, plačati 270 tisoč evrov kazni. Tako ne preseneča, da ima tudi Nogometna zveza Slovenije, organizatorka tekme v Stožicah, o vdoru na igrišče izrazito kritično mnenje in je napovedala ukrepanje zoper navijača.

Temu je bila manjša denarna kazen že izrečena, a oglasil se je youtuber Pero Martić in obljubil, da jo bo plačal on. Podobnih podpornikov je bilo še nekaj, najbolj pa so se pri promociji navijača kot junaka angažirali nekateri mediji. Najdlje je šla ekipa oddaje Denis Avdić Show na Radiu 1, ki je – drugače kot v tujini, kjer se mediji za navijače, ki vdrejo na igrišče, praviloma ne menijo – pripravila 13-minutni intervju, v njem pa je navijač razkril, da je vdor načrtoval dve desetletji in da se je tokrat skrbno pripravil in na stadion prispel že dve uri pred tekmo. »Mal si psiho, ampak kul,« je odgovorila sovoditeljica oddaje Jana Morel, na kar se je omizje nasmejalo in navijaču čestitalo za dosežek, na katerega je tudi sam »ponosen«. Ob koncu so ga povprašali še po poljubu, ki ga je namenil Ronaldu. Navijač je dejal, da se je to zgodilo »v afektu«, v »znak zahvale, ker ga spoštujem«. Za omizjem so to pospremili z vprašanjem, kakšna je Ronaldova koža (»Ali diši?«), in se spet glasno nasmejali.

Pa vendar, ali ni poljub, ki ga je navijač namenil Ronaldu brez njegove privolitve, priklical v spomin poljuba, ki ga je španski nogometašici Jenni Hermoso na lanskem svetovnem prvenstvu brez njene privolitve na usta namenil tedanji podpredsednik UEFE Luis Rubiales? Tožilstvo zanj zaradi spolnega napada zahteva dve leti in pol zaporne kazni in sedemletno prepoved približevanja, pa tudi visoko denarno odškodnino.

Kaj navijač meni o morebitni prepovedi približevanja, ki mu grozi, nam ni uspelo izvedeti. Prav tako ne, ali vdor na igrišče zaradi napovedanih ukrepov Nogometne zveze Slovenije zoper njega morda vseeno obžaluje. Sporočil nam je, da na vprašanja ne želi odgovoriti.