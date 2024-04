S portalom, ki naj bi bil vključen v rusko operacijo, sodelovali tudi v SDS

"Proruski špijoni"

Janez Janša

© Luka Dakskobler

Češka vlada je uvedla sankcije zoper spletni portal Voice of Europe s sedežem v Pragi, za katerim menda stoji ukrajinski oligarh Viktor Medvedčuk, sicer zaveznik in osebni prijatelj ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po navedbah češkega zunanjega ministrstva naj bi bil portal, ki od prejšnjega tedna ne deluje več, vključen v rusko operacijo vplivanja, katere namen je razširjati dvome o ozemeljski celovitosti in suverenosti Ukrajine ter – kot trdijo visoki evropski uradniki – vplivati na potek letošnjih evropskih volitev.