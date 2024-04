Na UKC odpovedale vse MR naprave

V naši najpomembnejši bolnišnici trenutno ne deluje več nobena od naprav za magnetno resonanco (MR)

Ljubljanski klinični center (UKC)

Na UKC Ljubljana so potrdili naše informacije, da imajo trenutno zaradi odpovedi naprav za magnetno resonanco težave pri zagotavljanju diagnostičnih storitev. V naši najpomembnejši bolnišnici, na njihovem Kliničnem inštitutu za radiologijo namreč trenutno ne deluje več nobena od naprav za magnetno resonanco (MR), zaradi česar si v UKC za silo pomagajo z napravo, ki je na Medicinski fakulteti in še z eno, ki je na Onkološkem inštitutu.

Denarja za zdravstvene investicije je sicer dovolj – v Ljubljani in drugod po Sloveniji najsodobnejše naprave za magnetno resonanco po tekočem traku kupujejo zasebni zdravstveni zavodi, kot so recimo Medilab v Ljubljani, Fontana v Mariboru ali Diagnostični center Bled, medtem ko v UKC Ljubljana v zadnjih letih teh naprav niso kupovali. V Medilbu imajo recimo štiri MR naprave, ki so jih kupili med letoma 2012 in 2023, v UKC Ljubljana pa so radiologi še do včeraj delali na oldtimerjih, med katerimi ima najstarejši letnico 2000. Njihova »najnovejša« in »najnaprednejša« naprava, ki jo uporabljajo tudi pri raziskovalni dejavnosti z namenom napredovanja stroke, pa je stara kar 15 let.

Na naše vprašanje, kdo je za tak razvojni zaostanek odgovoren, nam iz UKC niso odgovorili, čeprav priznavajo, da »oprema v preteklih obdobjih ni bila ažurno posodobljena«. Ker je za povrh vsega lani zaradi sumov korupcije padel v vodo večji nakup MR naprav za vso državo, od katerih naj bi štiri dobili na UKC, želijo sedaj na kliničnem centru interventno – in s tem verjetno tudi po višji ceni – sami kupiti štiri MR naprave. V vmesnem času pa naj bi MR naprave najemali. Očitno pri zgoraj omenjenih zasebnih zdravstvenih podjetjih.