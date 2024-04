Dvakrat sežgan

Miguela Serveta je imela na muhi že inkvizicija, nazadnje pa so ga usmrtili protestanti

V članku z naslovom Dvakrat sežgan, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, Torben Müller piše o tem, da je Miguela Serveta zaradi njegovih spisov vzela pod drobnogled inkvizicija. Usmrtili so ga v Ženevi – trdnjavi nepopustljivega reformatorja Jeana Calvina in pribežališču številnih verskih beguncev iz Francije. Serveta, ki ga je imela na muhi že inkvizicija, so nazadnje usmrtili protestanti.

"Odločilno vlogo pri preganjanju Serveta je imel najznamenitejši vernik v mestu: leta 1535, ko je bil star petindvajset let, je reformator Jean Calvin iz Francije pribežal v Švico. Ženevski mestni očetje so ga prepričali, da je v mestu postavil reformirano cerkev. Če odštejemo nekaj drobnih spodrsljajev, je bil pri svojem delu tako uspešen, da je Ženeva daleč naokrog zaslovela kot utrdba evangeličanske vere, Calvin pa eden njenih vodilnih teoloških mislecev," piše Torben Müller.

"Najbolj je kritiziral dogmo o Sveti Trojici, po kateri je Najvišji eden v treh oziroma trije v enem: V Bogu, Jezusu in Svetem Duhu. Po Servetovem mnenju je bil Bog en sam in nedeljiv."

"Spomladi leta 1553 je Servet objavil knjigo, ki jo je pozneje plačal z življenjem: Christianismi Restitutio. Tako kot v prejšnjih delih je leta 1511 rojeni španski zdravnik, ki je prvi opisal pljučni krvni obtok, zahteval prenovo krščanskega nauka; po njegovem so ga izkrivili cerkveni očetje, Katoliška cerkev in naposled še reformatorji. Najbolj je kritiziral dogmo o Sveti Trojici, po kateri je Najvišji eden v treh oziroma trije v enem: V Bogu, Jezusu in Svetem Duhu. Po Servetovem mnenju je bil Bog en sam in nedeljiv. Zahteval je, da se kristjani vrnejo k temu prepričanju, kar je bila nezaslišana provokacija," še poudari Müller.

