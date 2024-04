»Morda moramo ukiniti kapitalizem«

IZJAVA DNEVA

"Morda moramo ukiniti kapitalizem. Začeti moramo pri izvoru težav. Še en primer iz Srbije in Gaze. Pred kratkim so objavili, da je Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, za 99 let v dar prejel nekdanji jugoslovanski generalštab, torej ministrstvo za obrambo nekdanje Jugoslavije, pozneje Miloševićevo, ki ga je Nato leta 1999 bombardiral. Sredi Beograda bo zrasel zelo drag nepremičninski projekt, po projektu Beograd na vodi, podprtim z arabskim kapitalom, bo tja prišel Trumpov kapital. Nekaj dni pozneje je Jared Kushner izjavil, da bi bilo območje Gaze, ki so ga uničile bombe, odlično za nov nepremičninski projekt, Gaza na vodi. Po Beogradu na vodi predlaga Gazo na vodi."

"Vidimo, da je vse to tesno povezano. Najprej je vojna. Že med vojno se razvija doktrina šoka, kot je to poimenovala Naomi Klein. Za Slovenijo ne vem, na Hrvaškem pa smo to doživeli v 90. letih. Veliko ljudi je verjelo v domovino in so se šli bojevat. Bili so ranjeni, ubiti, doživljali so tragedije ... A že takrat so se tovarne privatizirale. Tajkuni so med vojno izkoristili priložnost za kovanje dobička. Po vojni so prišli Mednarodni denarni sklad, Lidl, velike verige. V Ukrajino prihajata Mednarodni denarni sklad, BlackRock. Zdaj se to dogaja v Gazi, čeprav je bilo ubitih že 13 000 otrok in še 30 000 drugih ljudi in da konec še ni blizu."

(Hrvaški filozof Srećko Horvat v intervjuju za oddajo Tednik na TV Slovenija o tem, da je vojna postala prevladujoča oblika proizvodnje za doseganje ekstradobička)