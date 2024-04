»Politika se spreminja v eno veliko turistično agencijo«

IZJAVA DNEVA

"Zadnje čase opazujemo zanimiv premik. Vsi bi nekam zbežali. Ali v evropski parlament ali pa na kakšno veleposlaniško destinacijo. Torej, vsi zbrani tam okoli šefa vlade so v bistvu tam zato, da nekaj iztržijo. Da čim hitreje, vsekakor pa prej, preden jih šef odslovi, najdejo želeno destinacijo. Skratka, politika se spreminja v eno veliko turistično agencijo. Nič več govora o vrednotah in ideologijah, temveč o destinacijah in dobro plačanih mestih. Nasploh je politični turizem postal mamljiva nagrada. Letati malo po svetu ti razširi obzorja."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da bodo mnogi po teh evropskih volitvah padli na realna tla)