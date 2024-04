Teorija o evoluciji, ki jo je Cerkev obsodila za krivoversko

Charles Darwin je ovrgel svetopisemsko zgodbo o stvarjenju – in pobožni soprogi Emmi povzročil hude skrbi

Charles Darwin

V članku z naslovom Počutim se, kot bi priznal umor, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, Johann Grolle piše o tem, da je s teorijo o evoluciji, ki jo je Cerkev obsodila za krivoversko, Charles Darwin ovrgel svetopisemsko zgodbo o stvarjenju – in pobožni soprogi Emmi povzročil hude skrbi

"Nova teorija vrst pa je bila še veliko več kot to: Darwinove misli so bile tako revolucionarne, da bi lahko zatresle od Boga dano ureditev sveta. Spoznal je, da dejstva, ki jih je zbral, dopuščajo samo eno razlago: živali in rastlin na zemlji ni ustvaril Bog, ampak so bile – kakšna pošastna misel – plod golega naključja," piše Johann Grolle.

"Nova teorija vrst pa je bila še veliko več kot to: Darwinove misli so bile tako revolucionarne, da bi lahko zatresle od Boga dano ureditev sveta."

"Narava, ki jo je opisoval Charles Darwin, ni poznala milosti. Za usmiljenega Boga, ki hoče le dobro, v njej ni bilo prostora. Svet je kraj, kjer velja pravilo močnejšega. Vsa bitja na zemlji so zapletena v neizprosen boj za preživetje. Zmagajo le nekatera – in tista svoje lastnosti predajo potomcem. Njihov evolucijski napredek terja smrt številnih drugih," še poudari Grolle.

