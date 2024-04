»Stavka Fidesa in upor proti centrom za sprejem migrantov imata isto politično zaledje«

IZJAVA DNEVA

"Dva relativno množična, glasna in samozavestna upora imata kar nekaj skupnih točk na svoji poti 'po svoje': to sta stavka Fidesa in upor proti centrom za sprejem migrantov. Oba imata isto politično zaledje, ne ozirata se na odgovornost do širše skupnosti, oba posegata po popolnoma pervertirani obliki demokracije. V primeru sovraštva do migrantov, zasnovanega na lažnih novicah in na sovražnem govoru iz centra, ki z uporniki upravlja, ni nobenega razloga za odpuščanje, češ da nimajo pravih informacij ...

"Rešitev bi sicer lahko bila zelo enostavna: tisto mestece in tisto vas bi lahko obdali z rezilno žico in ju tako zaščitili pred migrantskimi tatovi, posiljevalci in podobnimi nepridipravi. Ob takšni osredotočenosti na lastno teritorialnost uporniki nimajo pravice, da žico zahtevajo za celo državo – naj se držijo svojih interesov. "

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak v kolumni za Večerovo prilogo V soboto o tem, da imata dva množična, glasna in samozavestna upora kar nekaj skupnih točk)