»Govor o religiji je treba izgnati iz mednarodnih odnosov«

IZJAVA DNEVA

"Kar počne Netanjahujev režim v navezi z 'globoko državo' v ZDA, ki se je ne upajo dotakniti niti predsedniki ZDA, utegne dolgoročno škodovati najbolj Judom, kot že nekoč v zgodovini, potem pa še t. i. krščanskemu svetu, proti kateremu se bo zaradi dogajanja v Gazi v teroristično maščevanje obrnil radikalni islamski svet. In obramba pred tem zlom bo najbolj spet razveselila vojaško industrijo, v Evropi pa desnice, ki bodo v imenu krščanskih vrednot z judovskim 'nadjazom' skupaj kovale judeževe srebrnike in netanjahujevske zlatnike."

"Verjetno ni treba poudarjati, da mir postaja brezpogojni imperativ in da je govor o religiji, tudi sekularni ameriški, treba izgnati iz mednarodnih odnosov. Mednarodna obsodba in ustavitev Netanjahujevega sionističnega genocida nad Palestinci postaja 'conditio sine qua non' prihodnjega miru na svetu. Tu se bo Evropa morala postaviti proti ZDA, drugače nihče več ne bo mogel preprečiti tega, kar je očitno v interesu tako ZDA kot Izraela – to pa je spopad civilizacij za profit kapitala in za globalno dominacijo v imenu religij in nanje postavljenih družb. Toda zdaj gre za kriterij miru. Izrael ta trenutek tega kriterija ne dosega."

(Novinar Janez Markeš o spopadu civilizacij; via Delova Sobotna Priloga)