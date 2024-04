Na nekaterih šolah nekoliko manj učencev, ponekod okrepili varovanje

Pouk na šolah poteka kot običajno, so ravnatelji več osnovnih šol pojasnili za STA. Na nekaterih šolah so zaradi nedavne grožnje z nasiljem okrepili varovanje. Poleg tega so se učitelji z učenci pogovarjali o aktualnem dogajanju in morebitnih strahovih. Na nekaterih šolah je predvidoma zaradi grožnje nekoliko manj učencev kot običajno.

Ravnateljica Osnovne šole Tabor I Maribor Martina Rajšp je za STA dejala, da je na njihovi šoli, ki jo obiskuje okoli 600 učencev, nekoliko manj otrok kot običajno. Ocenila je, da manjka približno tretjina učencev. Odsotnost nekaterih otrok je bila napovedana zaradi muslimanskega praznika, nekaj otrok pa po oceni ravnateljice verjetno manjka zaradi objav o grožnji z nasiljem na eni od osnovnih šoli v zadnjih dneh.

Martina Rajšp je še dejala, da delo na šoli poteka normalno in v okviru načrtovanih dejavnosti, so se pa učitelji z otroki dodatno pogovarjali o dogajanju, strahovih in počutju, prav tako so s tem povezane teme vnovič obravnavali v kolektivu. "Je pa v šoli vzdušje ta trenutek zelo dobro, zelo pozitivno," je STA povedala ravnateljica, ki je s pomočnico dopoldne obiskala vse učilnice.

Ravnateljica Osnovne šole Lava v Celju Marijana Kolenko je dejala, da so z učitelji dogovorjeni, da pouk izvajajo kot običajno, so pa bolj pozorni na počutje otrok. "Menim, da dobro in umirjeno kljubujemo vzdušju v okolju. Šolo imamo vedno zaklenjeno, informatorka pa skrbi za vstope v šolo. Prav tako smo okrepili dežurstvo učiteljev. Pouk normalno teče tudi v učilnici na prostem. Starše smo pomirili in sem zelo vesela, da nam zaupajo in so otroci v šoli. Želim, da tako tudi ostane," je dejala Marijana Kolenko. "Ugotavljam, da učenci krasno delajo in se sproščeno učijo," je še dodala.

Tudi pouk na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec poteka normalno, so pa izvedli dodatne razredne ure, na katerih so se pogovarjali o občutkih glede dogajanja in objav v medijih, je za STA povedala ravnateljica šole Lidija Konečnik Mravljak. Varnostni ukrepi na šoli so danes enaki kot vse ostale dni, kar pomeni, da imajo vhode v šolo zaklenjene, so pa v teh dneh na dogajanje na šoli nekoliko bolj pozorni.

Lidija Konečnik Mravljak je še pojasnila, da so učitelji otrokom ponovno povedali, da lahko vedno poiščejo pomoč pri zaposlenih na šoli ter da je šola varno okolje, da se morajo v šoli tako tudi počutiti in da bodo učitelji za to poskrbeli. "To so vse vsebine, s katerimi se na razrednih urah vseskozi pogovarjamo," je dodala.

Tudi na Osnovni šoli Drska v Novem mestu po besedah v. d. ravnatelja Davida Imperla pouk poteka po ustaljenem urniku, je pa čutiti, da je dogajanje, povezano z grožnjami, pri otrocih in zaposlenih pustilo določene posledice, je povedal za STA. Kar nekaj staršev je sporočilo, da njihovih otrok danes ne bo v šolo. "Pri tem kot razlog navajajo predvsem varnostne pomisleke ter izražajo željo po zagotovitvi varnostnika oziroma nekega dodatnega stalnega varovanja, kjer pa smo kot šola zelo omejeni in odvisni predvsem od ustanovitelja oziroma občine ali države," je povedal Imperl.

Na Osnovni šoli Drska so za povečanje varnosti zagotovili več dežurstev, poleg tega bolj spremljajo dogajanje v okolici šole in na šolskih igriščih. Imperl je še dejal, da je navzočnost v okolici šole okrepila tudi policija.

Ravnateljica Osnovne šole Koper Ingrid Poropat je za STA dejala, da zaradi grožnje na spletu niso sprejeli dodatnih ukrepov. Kot je pojasnila, so že od začetka šolskega leta šolska vrata zaklenjena, za vstop je treba zaprositi preko domofona, policisti pa opravljajo redne obhode.

Osnovna šola Anton Ukmar Koper je na spletni strani objavila sporočilo, v katerem so poudarili, da so učenci v šoli varni. Pojasnili so, da za varnost poleg dežurnih učiteljev skrbijo dodatni informatorji, na šoli je varnostnik, policija pa redno patruljira v okolišu.

Dodali so, da so učitelji in drugi zaposleni ponovili varnostne protokole, ki so jim jih že lani predstavili s policije. Sicer pa so že pred tem izvajali številne dejavnosti za preprečevanje nasilja. Kot je še zapisal ravnatelj šole Andrej Mlinar, je treba otrokom dati možnost, da se o nasilju pogovarjajo, vendar pri tem ne velja povzročati nepotrebnega preplaha in stisk.

Na enem od slovenskih javno dostopnih medijev se je prejšnji teden po streljanju na eni od finskih osnovnih šol namreč pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Na policiji so v ponedeljek poudarili, da je dogodek malo verjeten, hkrati pa so slovenske šole pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in pozornosti.

