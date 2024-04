»Te nove družbene pojave bo treba najprej razumeti in jih nato tudi ustrezno naslavljati«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija velja za izrazito varno državo, ki so ji primeri množičnega ekstremnega nasilja tuji. Kljub temu pa varnostnim organom ni oziroma vsaj ne bi smelo biti tuje podajanje varnostnih ocen tveganja in pripravljanje ter sledenje protokolom za tovrstne varnostne dogodke. Ponedeljkov odziv na domnevno anonimno grožnjo na spletu, ki jo je neznani avtor kmalu umaknil, je bil izjemno zmeden. Posamezne policijske postaje so po povsem nejasnem ključu o grožnji obveščale nekatere šole, drugih ne, nekateri ravnatelji teh šol so nato obveščali tudi starše, drugi ne …"

"Te nove družbene pojave bo treba najprej razumeti in jih nato tudi ustrezno naslavljati. Sicer bomo živeli ob konstantno prižganem oranžnem alarmu, ki nam bo sporočal, naj pazimo, ampak naj nas hkrati ne skrbi preveč. Takšen alarm povzroča konstantno nelagodje, po drugi strani pa po določenem času nima nikakršnega učinka več."

(Novinar Peter Lovšin v Dnevnikovem komentarju o tem, da bi starš, ravnatelj ali učitelj v takšnem primeru sicer pričakoval, da bodo policisti tisti, ki bodo presodili, ali gre za grožnjo, ob kateri je treba uvesti dodatne varnostne ukrepe, ter na podlagi te ocene prilagodili svoje delo in ustrezno svetovali tudi šolam)