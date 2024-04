Bombardirali smo kot nori!

Kako je izraelska vojska ob pomoči umetne inteligence razstreljevala palestinske družine

Ko je izraelska vojska zapustila Han Junis, so ostale samo še ruševine in trupla

© Profimedia

Zakaj so Izraelci v tej vojni pobili toliko Palestincev? Zakaj so pobili toliko palestinskih civilistov? Zakaj so pobili toliko palestinskih žensk in otrok? Kako to? In predvsem – zakaj so jih toliko pobili v prvih šestih tednih? Kako to, da so pri lovu na pripadnike Hamasa povzročili takšno »kolateralno škodo«? Kako to, da so tolikokrat zadeli civiliste? Kako to, da so tolikokrat zgrešili?