Trgovci z informacijami

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki jo zanima način financiranja stranke SDS, je pričal Franci Delić Zavrl, najbolj znan slovenski lobist

Dejan Verčič, profesor in soustanovitelj podjetja za poslovno svetovanje in komuniciranje Herman & partnerji, Franci Delić Zavrl, direktor istega podjetja in tudi njegov ustanovitelj, ter Franci Perčič, daleč, daleč nazaj direktor Mladine. Vsi trije so leta 1991 v javno-zasebnem partnerstvu z državo ustanovili Slovensko tiskovno agencijo in se v času zadnje Janševe vlade, ki jo je želela uničiti, zavzeli zanjo. (na fotografiji na podelitvi državnega odlikovanja Slovenski tiskovni agenciji leta 2021)

© Borut Krajnc

Franci Delić Zavrl ni kdorkoli, ni navaden podjetnik, majhen lobist, ki skuša preživeti. Je človek z dolgo zgodovino, delal je na Radiu Študent, bil je urednik Mladine in eden izmed četverice, ki jo je preganjala Jugoslovanska ljudska armada. Bil je tudi soustanovitelj Slovenske tiskovne agencije in podjetja Pristop, zdaj je solastnik in direktor različnih podjetij v sklopu komunikacijsko-strateškega konglomerata Herman & partnerji, d. o. o., in lastnik podjetja za komuniciranje Stratkom. Gre za podjetja, ki imajo na leto po nekaj milijonov evrov prometa. Bil je tudi svetovalec predsednika uprave Dnevnika Branka Pavlina pa podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, sodeloval je z Mercatorjem in množico drugih podjetij. V dolgih desetletjih si je pridobil veliko izkušenj v odnosih z javnostmi, pri produkciji vsebin, digitalizaciji, lobiranju, s plasiranjem takšnih ali drugačnih zgodb v slovenski medijski prostor za točno določene naročnike.