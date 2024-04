Smo pripravljeni?

Novega sistema obveščanja še ne bo. Pilotov za gašenje primanjkuje. Velike količine lesa pa ponovno skladiščimo ob rečnih strugah.

Stari most v Zagorici nad Kamnikom, ki se je podrl zaradi nezakonitega nasutja (levo), na katerem si je lastnik gostišča očitno zgradil parkirišče. Država je zaradi tega morala postaviti montažni most, ki so ga odprli septembra lani, stal pa je 600 tisoč evrov.

Prvi letošnji meteorološki podatki napovedujejo še eno poletje, v katerem bodo posledice globalnega segrevanja morda celo očitnejše kot lani. Izmerjene temperature so bile prejšnji teden, kot so sporočili iz agencije za okolje (Arso), rekordne na skorajda vseh merilnih mestih od Osilnice do Kredarice. Dosegli smo najzgodnejšo »tridesetico« v zgodovini merjenja, 7. aprila so v Osilnici že namerili 30 stopinj. Celo noči so bile tako tople, da so se ponekod že približale tropskim vrednostim – to je večerni temperaturi, višji od 20 stopinj. Že zgodaj spomladi tako doživljamo posledice podnebnih sprememb: »poletne« viharje aprila, vetrolom. Kako smo pripravljeni na novo vroče poletje?