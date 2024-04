Gibanje Inštituta 8. marec na Poljskem v središču medijske pozornosti

Novinarsko konferenco, o kakršni lahko slovenski politiki le sanjajo, je spremljalo malo morje kamer, mikrofonov in fotoaparatov

Predstavnice gibanja My Voice, My Choice

"Tukaj stojim v imenu več kot 60 organizacij iz Evrope, ki so se povezale v gibanje My Voice, My Choice, da skupaj zahtevamo varen, legalen in dostopen splav vsem, ki ga izberejo. Gibanje My Voice, My Choice je včeraj registriralo Evropsko državljansko pobudo. Ne glede na to, kakšen bo izid v poljskem parlamentu, fajtamo dalje: Za varen in dostopen splav povsod v Evropi," je danes v poljskem parlamentu povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka evropskega gibanja My Voice, My Choice. Novinarsko konferenco, o kakršni lahko slovenski politiki le sanjajo, je spremljalo malo morje kamer, mikrofonov in fotoaparatov.

Tiskovna konferenca na Poljskem

Danes v poljskem parlamentu namreč poteka prva razprava o spremembah zakona o splavu, ki bi odpravile skoraj popolno prepoved splava na Poljskem. Poljski in evropski aktivisti za reproduktivne pravice iz Vsepoljske ženske stavke, aktivistične skupine Wschod in organizacije Abortion Dream Team, ki vsako leto 200 tisočem Poljakinjam, ki se kljub prepovedi nelagelano opravijo splav, pomaga zagotaviti dostop do splava, so pred današnjo razpravo v sejmu od poljskih poslank in poslancev zahtevali, naj ne zavrnejo zakona o splavu. Med njimi je bila tudi Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka vseevropskega gibanja My Voice, My Choice.

"Poljakinje so celotni Evropi vzor vztrajnosti in poguma. Že leta se borijo za pravico do splava. Kljub praznim obljubam politikov in napadom ne odnehajo. Ne glede na to, kakšen bo izid glasovanja v poljskem parlamentu, tudi če bomo ponovno razočarani, ne bomo odnehali. Zahtevali bomo, da ukrepa Evropska unija. Z našo Evropsko državljansko pobudo, ki je bila včeraj tudi uradno registrirana, zahtevamo, da EU sprejme zakonodajo, ki bo pomagala zagotoviti varen in dostopen splav vsem, ki ga izberejo," je na tiskovni konferenci povedala Nika Kovač.

Nika Kovač na današnji novinarski konferenci na Poljskem

Državljanska koalicija, ki jo vodi Donald Tusk, je obljubila, da bo v 100 dneh po izvolitvi odpravila skoraj popolno prepoved splava na Poljskem. Kljub temu da je s podporo milijonov žensk prevzela oblast, pa je bilo sprememb malo. Vlada je zdaj razdeljena glede vprašanja o omilitvi prepovedi splavu. Uresničitev predvolilnih obljub o zagotovitvi dostopa do splava podpirata Levica in Državljanska koalicija. Predsednik poljske vlade Donald Tusk pa je nedavno priznal, da mu ni uspelo prepričati voditeljev koalicijske Tretje poti.

Nika Kovač med predstavnicami gibanja My Voice, My Choice danes na Poljskem

"S protesti na Poljskem in širom Evrope in z današnjo tiskovno konferenco pred začetkom obravnave pozivamo poljske poslance, naj podprejo pomembne zakone, ki podpirajo reproduktivne pravice, in spoštujejo demokratično voljo poljskega ljudstva. Pozivamo jih, naj predloge zakonov za liberalizacijo in dekriminalizacijo, z glasom podpore spustijo v nadaljno obravnavo," je poudarila Marta Lempart, vodja Vsepoljske ženske stavke (Strajk Kobiet).

Pot do legalizacije splava na Poljskem bo še dolga, česar se najbolje zavedajo poljske aktivistke za pravice žensk. Zato so se tudi pridružile gibanju My Voice, My Choice v zahtevi, da Evropska unija sprejme ukrepe, s katerimi bo pomagala poljskim ženskam in vsem drugim, ki v Evropi nimajo dostopa do varne umetne prekinitve nosečnosti. Včeraj je Evropska komisija njihovo Evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi uradno registrirala. V kratkem bodo po vsej evropi začeli z zbiranjem enega milijona podpisov, s katerimi bodo zahtevo v odločanje predali naslednjemu Evropskemu parlamentu in komisiji.

