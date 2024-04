Norčevanje / Nekdanji Janšev šef RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough zmaguje na sodišču

Delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bil nekdanji v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough s položaja razrešen nezakonito

Nezakonito imenovani in morebiti tudi nezakonito razrešeni Andrej Grah Whatmough

© Gašper Lešnik

Delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bil nekdanji v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough s položaja razrešen nezakonito. Sodba sicer še ni pravnomočna in tudi ne dokončna, ker sodišče odloča še o zahtevkih Graha Whatmougha iz tega naslova. A odločitev, ne glede na to, da je morda formalnopravno pravilna, se zdi krivična. Nekako skorajda v posmeh pravni državi.

Da bi to lažje razumeli, moramo najprej vedeti, kakšna je bila vloga Graha Whatmougha v javnem mediju. Seveda, bil je vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Dejansko pa je skupaj s predsednikom programskega sveta RTV Petrom Gregorčičem in Urošem Urbanijo, ki ga je prav on imenoval na položaj direktorja TV Slovenija, skrbel za to, da bi SDS politično prevzela nacionalni medij. Sledila so imenovanja pravih kadrov na uredniške položaje, zaposlovanje »pravih« novinarjev in voditeljev, ustanavljanje alternativnih uredništev informativnega programa, ukinjanje spodobnih informativnih oddaj in uvajanje nedostojnih ter šikaniranje nepravih kadrov. Gledanost je padla na najnižjo možno točko, sam RTV pa v najtežji finančni položaj dotlej.

Ko se je novoustanovljeni svet RTV poleti lani odločil, da Graha Whatmougha razreši, je kot vzroke navajal nespoštovanje sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu, nakup grafik, zaposlovanje novih sodelavcev v času tekočih poslov ter prodajo delnic Eutelsat Communications. Grah Whatmough pa se je odločil za že videno pot izmikanja vročanju, ki jo je pred leti dodelal prav predsednik SDS Janez Janša. Tudi njegovo obrambo je prevzel Janšev osebni odvetnik Franci Matoz. In direktor RTV Slovenija je za 48 dni odšel na dopust in vzel še nekaj malega bolniške. Sklep o razrešitvi so mu najprej neuspešno poskušali vročiti po pošti, zatem najeli detektivko, ki pa je na njegovem naslovu našla na pol dokončano stavbo, v kateri ni mogoče bivati in tudi nima poštnega nabiralnika. Na vprašanja delodajalca, kje dejansko prebiva, se ni odzival. Posledično je delodajalec skladno s pravili vročanja po členu 96a zakona o splošnem upravnem postopku vročitev izvedel z objavo na oglasni deski in spletni strani RTV Slovenija. Sodišče pa je zdaj ocenilo, da je bil navedeni postopek vročanja nepravilen, saj da bi delodajalec pred tem moral opraviti postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča in z vročitvijo poskusiti še tam.

Odločitev sodišča se ne zdi krivična zgolj zato, ker gre za osebo, ki je na RTV pomagala teptati osnovne demokratične standarde in bila nagrajena za izmikanje vročanju, pač pa tudi zato, ker je bil Grah Whatmough sam obakrat na mesto generalnega direktorja RTV Slovenija imenovan nezakonito. To je obakrat potrdilo celo sodišče. In sicer enkrat, ker ni izpolnjeval minimalnega pogoja treh let vodstvenih izkušenj, in drugič, ker so nezakonito zavrgli prijavo na razpis njegove protikandidatke za ta položaj.

Zato je dejansko ves čas, kar dve leti in pol, funkcijo tudi opravljal kot vršilec dolžnosti.