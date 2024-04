Orbán proti Orbánu

Konkurenca Viktorju Orbánu so le še bivši orbanovci

Množičen protest zoper vlado Viktorja Orbána, na odru, pred množico nastopa njegov nekdanji sodelavec Peter Magyar

© Profimedia

Odkar je leta 2010 Viktor Orbán prevzel oblast na Madžarskem, je dodobra počistil z opozicijo v vseh njenih oblikah. Ne le, da na Madžarskem primanjkuje neodvisnih medijev ali nevladnih organizacij, tudi omembe vredne leve, socialdemokratske ali liberalne alternative ni. V zadnjih desetih letih so številne skupine poskušale zamenjati oblast na Madžarskem. Proti Orbánu so se borile opozicijske stranke posamezno, nato v združeni obliki – vse neuspešno. Ker je uspelo Orbánu madžarsko družbo potisniti na desno, se je leva opozicija na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2022 v že skoraj obupnem poskusu združila s skrajno desnico, to je s stranko Jobbik, pri podpori samooklicanemu konservativnemu kandidatu Petru Marki-Zayu, prav tako neuspešno.