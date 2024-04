»Res je noro, da se osebek, ki je skoraj uničil javni medij, sploh upa kam pritožiti«

IZJAVA DNEVA

"Andrej Grah Whatmough (AGH) na nacionalki ni imel kolegov. Imel je pač krog tistih, ki so častili isto sekto in imeli določene koristi ter privilegije. AGH ni imel pojma o medijih. O nacionalki se mu ni sanjalo in ni imel nobenih vodstvenih izkušenj, kaj šele kvalitet. AGH je nacionalki odvzel še tisto malo kredibilnosti, ki jo je imela pred njegovim prihodom. Res je noro, da se osebek, ki je skoraj uničil javni medij, sploh upa kam pritožiti. Bolj bi pričakovali, da se bo nekam skril in upal, da se ne bo nihče pritožil čez njega. In z njimi vsi člani sveta nacionalke, ki so ga dvakrat potrdili za generalnega ali le vršilca generalnega brez izpolnjevanja zahtevanih pogojev. To se lahko očitno zgodi le pri nas."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da je delovno in socialno sodišče v tožbi nekdanjega v. d. generalnega direktorja proti RTV Slovenija odločilo v prid Andreju Grahu Whatmoughu)