Od katoliških milic do črne roke

Zadnja križarska vojna na Slovenskem je – z dolgo predpripravo – potekala med drugo svetovno vojno

Veliko zločinov je zagrešila tako imenovana Črna roka, posebna ilegalna organizacija, sestavljena iz skrajnih sovražnikov narodnoosvobodilnega gibanja

V članku z naslovom Od katoliških milic do črne roke, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine KRIVOVERCI, zgodovinar dr. Božo Repe piše o tem, da je zadnja križarska vojna na Slovenskem – z dolgo predpripravo – potekala med drugo svetovno vojno

"Veliko zločinov je zagrešila tako imenovana Črna roka, posebna ilegalna organizacija, sestavljena iz skrajnih sovražnikov narodnoosvobodilnega gibanja. Črna roka si je za glavni cilj postavila uničenje komunizma (OF in partizanstva), umore in mučenja so zagovarjali, češ da gre za obrambo vere. Črna roka je bila inkvizicija slovenske križarske vojne, njen najbolj brutalen in sadističen izraz," piše zgodovinar dr. Božo Repe.

"Nekateri pisci jo hipokritsko poskušajo prikazovati kot nekakšen 'eksces', ki da je nastal zaradi prešibkega domobranskega nadzora. Kot da domobranstvo že samo po sebi ni bilo sprevržena ideologija. V resnici je bila Črna roka načrtovan in organiziran skrajni domet slovenskega klerofašizma, ki so ga skrivali celo pred nacisti. Ironično, pred njo so morali nemški okupatorji reševati celo Milana Vidmarja, znanega profesorja, izumitelja, šahista in predsednika SAZU," še poudari Repe.

