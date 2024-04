»Neka kristjanka mu je pisala, da je prvič obiskala džamijo, samo zato, da je lahko tam molila zanj«

IZJAVA DNEVA

"Bi prepustili svoje lepo mlado belo telo človeku, ki mu je ime Seyed Yousef in ga barva kože pa obraz na prvi pogled izdajata, da prihaja iz arabskega sveta? Eden takih se je pred leti znašel v Ljubljani. Do svoje zgodnje smrti je rešil okoli dva tisoč ljudi, večinoma Slovencev in Slovenk. Fanatično predano delo ga je povsem izmučilo in poslovil se je pri petdesetih. Tujec, Arabec, temnopolt, ki je brez poželenja po belih ženskih telesih prav ta reševal smrti. Tujec, kateremu v zahvalo in z željo, da ozdravi, so molili tisoči vernih Slovencev. Neka kristjanka mu je pisala, da je prvič obiskala džamijo, samo zato, da je lahko tam molila zanj. Morda so takrat že odstranili svinjske glave, ki smo jih v dokaz strpnosti in ljubezni do bližnjega nametali pred prag."

(Kolumnist Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o tem, da so Slovenijo dobesedno preplavili transparenti proti migrantom)