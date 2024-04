Türk / »Ne bi smeli več dovoljevati, da bi bilo priznanje Palestine odvisno od Izraela«

IZJAVA DNEVA

"To je eden od zadnjih trenutkov, ko je priznanje Palestine smiselno. Pozdravljam špansko pobudo. Prišla je, potem ko so ZDA novembra lani razglasile, da je treba rešitev spora med Izraelom in Palestino najti v okviru koncepta dveh držav. Če hočemo doseči, da bo Palestina realna in pomembna pogajalka v teh procesih, mora biti priznana. Ne bi smeli več dovoljevati, da bi bilo priznanje odvisno od Izraela, od njegove dobre volje. Ta je izginila."

(Nekdanji predsednik in slovenski veleposlanik pri Organizaciji združenih narodov Danilo Türk: v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija ,o vprašanju priznanja Palestine,, o katerem se pri nas govori že najmanj desetletje)