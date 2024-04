»Kadar Zahodu ne ustreza, to ni genocid«

"Ljudje lahko po televiziji gledajo neposredni prenos genocida, vsak dan, če želijo. Kadar Zahodu ne ustreza, to ni genocid. Ko mu je ustrezalo, na primer ob pokolu v Srebrenici, ki je bil sicer res grozovit pokol, je to vztrajno označeval za genocid, da so lahko sodili Miloševiću in drugim. Izraelcem ne želijo soditi. Želijo jih pustiti pri miru. Oznaka genocid je pri tem težava. Zato se ji upirajo. Toda po vseh merilih vseh vrhunskih strokovnjakov, tudi Meddržavnega sodišča, je to verjeten genocid. Posamezni strokovnjaki trdijo, da je nedvomno genocid. Pred očmi vsega sveta pobiti več kot 34.000 ljudi, od katerih je več kot polovica majhnih otrok. Kaj je to drugega kot genocid?"

(Britanski novinar, zgodovinar in aktivist Tariq Ali v oddaji Marcel na TV Slovenija, o tem, da se politiki nenehno sprašujejo,ali je to genocid ali ne; na koncu ugotovijo, da ni, in ker ni genocid, se lahko pobijanje Palestincev nadaljuje, kot da je to nekaj najbolj normalnega)