Kaj narediti z narodom, ki ga drugi narod postopoma likvidira v vedno večjem številu?

IZJAVA DNEVA

"Obstaja na tisoče načinov in zgodovinskih zgledov, kako ne rešiti zelo preprostega vprašanja, kaj narediti z narodom, ki ga drugi narod postopoma likvidira v vedno večjem številu. Najbolje nič. Treba je počakati, da bo delo opravljeno do konca. Ampak saj oni v resnici ne obstajajo kot politični subjekt na mednarodni sceni."

"To bi namreč priznanje dalo narodu, s katerim drugače tako zelo sočustvujemo. Dobil bi možnost, da nastopa kot država, sklepa zavezništva in kot enakopraven partner sodeluje pri oblikovanju lastne usode. Morda bi mu kdo tudi priznal, da ima pod okupacijo pravico do samoobrambe."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovem komentarju o tem, zakaj bi se spodobilo priznati Palestino)