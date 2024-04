»Danes je paranoja to, da vas nihče ne gleda«

IZJAVA DNEVA

"Obsesijo s selfieji in družbenimi omrežji vidim kot širšo krizo družbe. Včasih je bila paranoja občutek, da vas ves čas nekdo gleda. Danes pa je ravno obratno. Paranoja je to, da vas nihče ne gleda. Tega vas je strah, da objavite selfie, ko ste pretekli maraton in nihče tega ne pogleda, nihče ne komentira, nihče ne všečka."

"Prvi korak je večja prisotnost, večji fokus na soljudi. Nimamo več časa za odklop. Zato mogoče postajamo manj inovativni, manj izvirni kot ljudje v preteklosti. Zdi se, da imamo na voljo vse informacije, a prav zaradi poplave informacij ne vemo več, kaj bi z njimi, in si sami ne izmislimo ničesar. Še tiste trenutke, ko bi lahko gledali v zrak in si žvižgali, ko recimo čakamo na avtobus na postaji, gledamo v telefone."

(Antropolog Dan Podjed v Siolovem Spotkastu o širši krizi družbe)