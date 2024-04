Ustavni sodnik, s.p.

Ustavnim sodnikom je strogo prepovedana pridobitna dejavnost. Sodnik Klemen Jaklič pa je bil kar pet let popoldanski samostojni podjetnik.

Ustavni sodnik Klemen Jaklič

© Daniel Novakovič, STA

Ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič je na ljubljanski pravni fakulteti diplomiral leta 1999 in se kmalu za tem zaposlil v kabinetu tedanjega predsednika vlade Andreja Bajuka (NSi). Kot izhaja iz njegovega življenjepisa na spletni strani ustavnega sodišča, je potem s pomočjo državne štipendije odšel na magistrski študij na Harvard v ZDA. Tam je nato desetletje iskal svoje mesto pod soncem in se preskušal na različnih oddelkih in pri številnih predmetih, dokler se ni v Slovenijo vrnil spomladi 2017, ko je bil izvoljen za ustavnega sodnika.