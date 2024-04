Zmagovalni posel

Matjaž Han, novi predsednik SD: v službi kapitala ali pravi socialdemokrat

Po razglasitvi rezultatov je Milan Brglez, podprlo ga je 172 delegatov, ponudil roko zmagovalcu Matjažu Hanu, ki je dobil 182 glasov. A Han se je že obrnil in zmagoslavno pomahal članom stranke. Stisk roke je sledil kasneje.

© Borut Krajnc

Matjaž Han je star 53 let, končal je Ekonomsko šolo v Celju, v mladosti pa je bil rokometni vratar. Že leta 1992 je z očetom ustanovil družinsko podjetje »M&M International«, ki se je nekoč ukvarjalo s tiskanjem etiket za Pivovarno Laško in montiranjem naprav za točenje piva, danes pa s čiščenjem bencinskih servisov, recimo Petrolovih. Han je vstopil v politiko leta 1998, nato je v Radečah postal občinski svetnik, leta 2004 je bil izvoljen v parlament, dve leti pozneje je postal župan občine Radeče, leta 2013 pa vodja poslanske skupine Socialnih demokratov. Lastnik podjetja je ostal ves čas. Šele ko je leta 2022 postal minister za gospodarstvo, natančneje dva meseca pozneje, je svoj delež prepisal na ženo Ljudmilo Han. Je torej uspešen politik in podjetnik, po poročanju portala Oštro in njihovega »Detektorja premoženja« je tudi solastnik družinske hiše v Radečah in počitniške hišice na Hrvaškem v mestecu Mandre na Pagu. Hišo sta zakonca Han kupila leta 2018.