Kam lahko država namesti tujce?

Sodišče odloča o dodatnih azilnih kapacitetah

Predstavniki ljudske iniciative zaskrbljenih občank in občanov občine Brežice

© Borut Krajnc

Občini Brežice in Središče ob Dravi sta s tožbo sprožili upravni spor zoper državo. Izpodbijata sklep vlade, s katerim je pred časom odredila, da se na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi postavita montažna sprejemna centra za prosilce za azil, ki bi v času poletnih viškov lahko služila tudi kot namestitvena centra. Povedano po domače, občini želita državi preprečiti, da bi na lastnih parcelah, ki že več let samevajo, začasno namestila tujce, ljudi.