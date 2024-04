Ukinimo komentarje!

Na Siolu so komentiranje ukinili, kaj pa POP TV in RTV?

© pixabay.com

Preplah na slovenskih šolah pred morebitnim strelskim pohodom, ki naj bi se zgodil 10. aprila, je sprožil eden od uporabnikov spletnega portala 24ur. Uporabnik z imenom »Slava_Rusiji« je njihov članek o streljanju v šoli na Finskem drugega aprila komentiral z besedami: »10. aprila bo pa pri nas.« Na POP TV so komentar zaradi neprimernosti in kršenja pravil takoj izbrisali in o zapisu obvestili policijo. Kaj se je zgodilo potem, vemo: policija je obvestila šole, šole so obvestile starše, v Sloveniji je zavladala panika, mnogi starši svojih otrok tisti dan niso poslali k pouku.

Portal 24ur je bil prvi v Sloveniji, ki je že pred davnimi leti uvedel komentarje pod zapisi; številni mediji so jih med tem ukinili, Mladina pred slabimi desetimi leti, nazadnje so to lani storili na Siolu: »Minuli konec tedna sem izvedel eksperiment. Kako bi bil portal Siol − drugi najbolj bran portal v državi − videti brez komentarjev pod novicami in prispevki. Po dolgem času sem imel ’miren’ konec tedna, ker mi ni bilo treba brisati nesramnih, žaljivih in tudi sovražnih komentarjev. Kakršnih je v že tako napetem in razgretem družbenem ozračju odločno preveč. Komentiranje pod članki je tako do nadaljnjega ustavljeno,« je tedaj sporočil odgovorni urednik Mihael Šuštaršič.

Dva največja portala, ki še vedno dovoljujeta komentiranje pod svojimi članki, sta RTV Slovenija in 24ur. Ksenja Tratnik, odgovorna urednica uredništva za nove medije spletnega portala na RTV, in Kaja Jakopič, direktorica digitalnih vsebin na MMC, pravita, da na RTV nikoli niso resno razmišljali o ukinitvi komentiranja. »Tu in tam kdo izstopa, vendar pa se je vzpostavila nekakšna skupnost komentatorjev, kar štejemo za pozitivno,« pravi Kaja Jakopič. So pa uvedli vrsto varovalk: po petih dneh komentiranje več ni mogoče, tudi ne v večernih urah, pod določenimi občutljivimi prispevki pa morajo objavo komentarja dovoliti dežurni uredniki. Po novem na RTV Slovenija na izstopajoče komentarje posebej opozori tudi umetna inteligenca.

Komentar s spletnega portala 24ur, ki je povzročil paniko

© 24ur.com

Jure Tepina, odgovorni urednik portala 24ur, pravi, da na 24ur.com v povprečju dobijo dva milijona komentarjev letno, v zadnjih sedmih letih pa so jih prijavili policiji manj kot pet. »Ves čas sicer kolebamo, ali komentarje obdržati ali jih ukiniti. Tehtamo med svobodo govora in negativnim vplivom na družbo. Smo pa zato v zadnjih letih uvedli tudi vrsto varovalk.« Vse komentarje redno urejata ekipa moderatorjev in uredništvo, poleg tega pa jim pomaga umetna inteligenca, ki na podlagi njihovih preteklih odločitev opozarja na sporna sporočila. »Komentar, ki smo ga nazadnje prijavili pristojnim organom, je dejansko dokaz, da naš sistem deluje, saj je bil objavljen zgolj kakšnih 90 sekund, nato pa smo ukrepali v skladu s protokoli.«

Toda v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) želijo narediti še korak več. Prejšnji teden so pozvali vsa uredništva k še strožji obravnavi komentarjev pod svojimi vsebinami. Zakon o medijih sicer določa, da so odgovorni uredniki odgovorni za vsebino komentarjev na svojih spletnih straneh, a v DNS so prepričani, da bi morala uredništva podobne standarde uveljaviti tudi pod svojimi objavami na družbenih omrežjih in v komentarjih, ki jih bralci pišejo pod temi objavami, saj je tam mogoče prepogosto zaslediti žaljive zapise, pa tudi razkrivanje osebnih podatkov žrtev kaznivih dejanj.

Internet je na začetku obljubljal absolutno svobodo izražanja, do danes pa smo se naučili, da je ta mogoča le v primeru, če v ozadju sovražne vsebine nadzirajo umetna inteligenca in cele čete redaktorjev ter urednikov, ki sproti brišejo neprimerna sporočila. Veliko ljudi si svobodo razlaga na napačen način.