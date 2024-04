Konec prikrite propagande?

Pred evropskimi volitvami so začela veljati nova pravila o političnem oglaševanju

Alexander Nix, šef podjetja Cambridge Analytica

© Sam Barnes / Flickr

V Evropski uniji so pred evropskimi volitvami začela veljati nova pravila za politično oglaševanje na ravni unije, katerih cilj je boj proti manipuliranju s podatki in tujemu vmešavanju v volitve. Predvsem naj bi uredba državljanom pomagala, da bi lažje prepoznali politične oglase, kdo stoji za njimi in kaj je ciljno usmerjen oglas.