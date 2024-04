Poziv k odstopu ustavnega sodnika

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je pozvala ustavnega sodnika Klemna Jakliča k odstopu

Ustavni sodnik Klemen Jaklič

© Daniel Novakovič, STA

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je pozvala ustavnega sodnika dr. Klemna Jakliča k odstopu, ker je imel do nedavno, v času funkcije ustavnega sodnika, več kot pet let odprt s.p.

Zakon o ustavnem sodišču je dokaj jasen. V 16. členu določa, da mora ustavni sodnik najpozneje v treh mesecih od dneva izvolitve prenehati z opravljanjem pridobitne dejavnosti. »Če tega ne stori, mu preneha funkcija sodnika ustavnega sodišča«, piše v zakonu. Funkcija mu torej preneha po zakonu. To pomeni, da je Klemnu Jakliču funkcija ustavnega sodnika prenehala tri mesece po odprtju s.p.-ja, točneje 13. marca 2018. Pred petimi leti torej.

Glede tega obstaja tudi sodna praksa. Še dokaj svež je primer upravne sodnice Petre Stanonik Bošnjak, ki je za dolgih devet let spremljala soproga in slovenskega sodnika na evropskem sodišču Marka Bošnjaka v Strasbourg. Medtem ko ni bila več aktivna sodnica, ampak ji je funkcija mirovala, je odprla s.p. za pravno svetovanje, na kar sta se upravno sodišče in sodni svet odzvala s sklepom o odvzemu trajnega sodniškega mandata, če s.p.-ja takoj ne zapre. »Opravljanje katere koli pridobitne dejavnosti kot s. p. v svoji biti nasprotuje prvinam sodniške funkcije, saj se pridobitni interes in neodvisno opravljanje sodniške funkcije izključujeta,« so novembra 2022 sklenili na vrhovnem sodišču in potrdili pravilnost sklepa o odvzemu trajnega mandata.

Zdaj je ustavnega sodnika k odstopu pozvala predsednica državnega organa, ki ga je izvolil na položaj. Kaj pa zdaj?

PREBERITE TUDI: