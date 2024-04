»S priznanjem Palestine zamujamo. Boljšega časa, kot je sedanji, ne bo.«

IZJAVA DNEVA

"S priznanjem Palestine zamujamo. Boljšega časa, kot je sedanji, ne bo, saj je v tej vojni priznanje akt solidarnosti in potrebne podpore palestinskemu ljudstvu. Slovenija lahko in mora imeti svoja stališča, seveda tudi kot članica Evropske unije, a vemo, da je EU razklana na tri dele in enotnosti ne bo. So poskusi, da bi skupina podobno mislečih držav šla naprej s priznanjem, tu sta Španija in Irska, slednja ima zaradi lastne zgodovinske izkušnje veliko razumevanje do uresničevanja pravice do samoodločbe. Podobno kot mi."

"Slovenci smo si izborili našo pravico do samoodločbe in je moralno ne moremo odrekati drugim narodom, ki jo želijo uresničiti tudi zase. Slovenija ni nikoli imela kolonij, ni zatirala, zato razumemo tiste, ki so zatirani, in nimamo zadržkov nekdanjih kolonialnih držav – jih tudi ne smemo imeti, to je naša velika prednost, naša moč v mednarodnih odnosih. Argumentiran način, kako izraziš nestrinjanje v stališčih z drugimi sicer prijateljskimi državami, v tem primeru Izraelom, je za kvaliteto mednarodnih odnosov zelo pomemben."

(Multilateralna diplomatka Eva Tomič, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o tem, zakaj se Slovenija tako obotavlja s priznanjem Palestine)