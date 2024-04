»Smo na pragu novega totalitarizma«

IZJAVA DNEVA

"Smo na pragu novega totalitarizma. Ne gre za fašistično ali komunistično doktrino, gre za totalitarizem žametnih rokavic, ki ga ne občutimo, a ki nas bo udaril z železno pestjo."

"Ta novi totalitarizem vodi v kaos duha in zelo možno je, da se bodo ljudje naslonili prav na umetno inteligenco, ko gre za zahtevna vprašanja. No, kmalu bodo ugotovili, da ta daje odgovore, ki so nekaterim povšeči. Če sem iskren, podcenjeval sem njeno moč. Ko vidim, kaj vse že zmore ChatGPT; nikoli ne bi tega pričakoval."

"Mislim pa, da bodo naslednja leta zelo kaotična in svetovne ustanove bodo poskušale prevzeti moč. A to se zgodi v vsakem totalitarizmu. V njem namreč ne veljajo zakoni, ampak racionalno mišljenje."

(Klinični psiholog in avtor knjige Psihologija totalitarizma Mattias Desmet v intervjuju za TV Slovenija o tem, kakšna bo vloga umetne inteligence v totalitarizmu 21. stoletja)