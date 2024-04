»Slovenija je bila do vstopa v EU res zgodba o uspehu«

"Slovenija je do našega vstopa v EU v mnogočem res bila zgodba o uspehu. Je pa ta zgodba vsebovala tudi nekatere manj pozitivne plati, ki smo jih kot probleme občutili kasneje, v kontekstu vstopanja v evrsko območje. Tu mislim zlasti na naš model privatizacije, povezan z izigravanjem nacionalnega interesa, na izrazito gradualističen pristop k strukturnim spremembam, na dejansko odbojnost do tujih investicij in na preveliko naslanjanje na dolžniške vire financiranja."

(Ekonomist Mojmir Mrak v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo, o 20. letnici članstva Slovenije v EU)