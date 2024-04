Žižek / Ali najboljši kapitalizem vodijo komunisti?

Filozof Slavoj Žižek je poudaril, da je desni populizem levici ukradel revolucijo z vdorom v ameriški kongres, saj so "sanje vseh levičarjev, da zbrano ljudstvo vdre na sedež oblasti"

"Desni populizem je levici ukradel revolucijo z vdorom v ameriški kongres, saj so sanje vseh levičarjev, da zbrano ljudstvo vdre na sedež oblasti," je v oddaji Marcel na TV Slovenija dejal filozof Slavoj Žižek.

Kot je v pogovoru povedal Žižek, živimo v času, ko levica izginja, ampak jo je v svoji odsotnosti še kako čutiti. Zakaj? Zato ker je, kot je rekel že Walter Benjamin, vsak fašizem učinek propadle revolucije, zato je očitno danes tudi v ZDA neko revolucionarno vrenje.

O nekdanjem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu meni, da je primer obscenega vodje, ki vse počne javno in na odprti sceni. Zakaj ima potem takšno podporo in zakaj mu Američani tako zlahka odpustijo? Žižek se pri tem sklicuje na slavni rek Abrahama Lincolna, ki je dejal, da nekaj ljudi lahko varaš ves čas in vse ljudi nekaj časa, ne moreš pa vseh ljudi varati ves čas. "Mislim, da jih lahko, ja," odgovoril Žižek, ki meni, da se le redko zgodijo razsvetljeni trenutki. Sebe šteje med te ljudi, saj se nima za nekega elitnega intelektualca in ne verjame, da ljudje težijo k resnici, ampak bežijo od resnice.

Glede premierja Roberta Goloba, ki je pred dvema letoma zmagal na volitvah, zdaj pa ima njegova vlada precej nizko podporo, je Žižek parafraziral Winstona Churchilla, da je demokracija "najslabši od vseh mogočih sistemov, a je težava v tem, da so vsi drugi slabši." "Zato mislim, da v sedanji situaciji v Sloveniji levica dela prav, da še vedno sodeluje v vladi, saj ni samo privesek in ima neverjeten vpliv. Drugič, Golob je od vseh, ob vseh nujnih spodrsljajih, pač tehnokrat, odprt do teh družbenih gibanj, feminizma in tako naprej," je povzel sogovornik voditelja oddaje Marcela Štenačiča.

Slavoj Žižek,

filozof

O ekonomski neenakosti, o kateri se toliko govori, in se zdaj po vsaki krizi le še poveča, Žižek meni, da se to že dogaja, za primer pa daje Haiti, kjer so oborožene tolpe preprosto skoraj povsem prevzele oblast in nadzirajo državo. Ob tem je potegnil vzporednice z Izraelom in judovskimi naseljenci na Zahodnem bregu, ki imajo prav tako oborožene tolpe, ki s tihim soglasjem države terorizirajo Palestince, država pa ne naredi nič. Podobno je v ZDA, kjer so podobne družbe nasilnežev in teroristov, ki jih Trump tolerira.

Amerika izginja

Po Žižkovem mnenju po vseh zlorabah, izginja Amerika, kot dežele svoboščin, pravic. Veliko uporov, ki so bili v resnici demokratski upori, se je namreč rado sklicevalo na Ameriko, spominja Žižek. "Zdaj ko Amerika izgublja to vlogo, bo ostalo nekaj groznega, niti hipokrizije ne bo več, neposredno se bo realizirala brutalna moč," je prepričan.

Na Kitajskem je za Žižka komunistična partija še vedno najučinkovitejši zastopnik kapitala proti posameznim frakcijam. Ali to pomeni, da najboljši kapitalizem vodijo komunisti? "Ja, tam, kjer so pametni. Ne v Venezueli ne na Kubi," je še dejal Žižek v oddaji Marcel na TV Slovenija.

"Nekako imam rad Kitajsko, do zdaj se je lepo spoprijela s krizami, samo mislim, da zdaj vodstvo izgublja živce."



Slavoj Žižek

Opozoril je tudi na to, kar se dogaja v Južni Koreji in na Japonskem, prihaja pa tudi na Kitajsko. "Takoj ko gre ljudem relativno dobro, mlade generacije ne zanima več velika politika, hočejo živeti svoje skromno življenje, hočejo imeti svobodo, ampak svobodo v smislu, ali bom gledal ta film ali drug, ali bom živel tukaj ali tam. Kitajski predsednik se je ustrašil te neke čisto depolitizirane mlade generacije in se je oprl na tradicijo. Mislim, da to ne bo delovalo. Nekako imam rad Kitajsko, do zdaj se je lepo spoprijela s krizami, samo mislim, da zdaj vodstvo izgublja živce," pravi Žižek.

Glede izjave, da je treba dati Ukrajini jedrsko orožje, je Žižek pojasnil, da je jasno šlo za provokacijo. Ob tem pa je opozoril, da Putin stalno govori o uporabi jedrskega orožja, če bo ogroženo rusko ozemlje, pri čemer misli tudi zasedena ozemlja v Ukrajini.