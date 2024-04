»Na Rožniku bo verjetno treba v prihodnosti posekati še veliko dreves«

IZJAVA DNEVA

"Urbani gozd ima poseben status, saj je nanj navezanih veliko ljudi. Ne moremo le gozdarji argumentirano povedati, kako bi morali z gozdom gospodariti. Treba je upoštevati tudi ljudi in njihova čustva do dreves. S strokovnega vidika niso bile storjene napake, pozabljeno pa je bilo na ljudi, ki se na Rožniku vsak dan sprehajajo. Pravilna pot bi bila izobraževanje ljudi, njihovo ozaveščanje in bolj obiskovalcem prilagojena dinamika sečnje. To pomeni manj intenzivno sečnjo, izvedbo nujnih del v manjšem obsegu, četudi so s tem povezani višji stroški in bi kdo rekel, da takšno ravnanje ni ekonomično. Mestna občina Ljubljana bi morala več narediti pri ozaveščanju ljudi. Na Rožniku bo verjetno treba v prihodnosti posekati še veliko dreves, v kar nas bodo prisilile podnebne spremembe z ekstremnimi vremenskimi dogodki. Gozdove bo treba pomladiti in razmišljati, kako jih lahko naredimo odpornejše in predvsem take, da bodo še vedno lahko opravljali svojo zelo pomembno rekreacijsko funkcijo."

(Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, kako je treba upravljati urbani gozd)