»Če nekdo stokrat pove, da je Ljudmila Novak Kučanova, pač začnejo ljudje to verjeti«

IZJAVA DNEVA

"Vsaka stranka ima svoj program, svoja načela in je prav, da to uveljavlja, in ne sme biti privesek nobene druge stranke. Tudi v preteklosti sem se zavzemala za to, da gremo v koalicijo s kako drugo stranko, ni nujno, da je to vedno samo ena in ista stranka, ki ima svoje zgodovinske korenine prav tako na levici. Imam kar več kot 20-letne izkušnje s to stranko (SDS), saj se je to začelo že na lokalnem nivoju. Žal mi je, da se je tako močno utaborila na desnici in s svojim močnim propagandnim aparatom prevzela tudi del naših volivcev. Če nekdo stokrat pove, da je Ljudmila Novak Kučanova, pač začnejo ljudje to verjeti. Če se iz vljudnosti z nekom rokuješ, še nisi njegov podpornik."

(Evropska poslanka in bivša predsednica NSi Ljudmila Novak, v intervjuju za Reporter, o tem, ali je njena stranka upogljiva in kaj se je naučila o SDS)