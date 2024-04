Absolutno nezdružljivo

Ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar meni, da je njen kolega prestopil zakonite meje

Ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar

© Željko Stevanić

Poleg večine ustavnih sodnic in sodnikov, ki so na načelni ravni obsodili »spornost« samostojnega podjetništva med ustavnimi sodniki, a se hkrati od zadeve ogradili, ter na drugi strani trojice najkonservativnejših sodnikov (Klemen Jaklič, Marko Šorli in Rok Svetlič), ki so izrekli podporo Jakliču, se je posebej oglasila tudi Špelca Mežnar.