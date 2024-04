Nasilni populist / Še en izpad Pavla Ruparja

Nekdanji poslanec SDS, tržiški župan in zapornik ima dolgo zgodovino nasilnih in sovražno nastrojenih izbruhov

Pavel Rupar je s svojimi upokojenci z grobostjo in Zdravljico na ustih uzurpiral tiskovno konferenco podpornikov Palestincev

© Izsek iz posnetka STA

Pavel Rupar, nekdanji poslanec SDS, tržiški župan in zapornik, danes predsednik stranke Glas upokojencev in pobudnik tako imenovanih upokojenskih shodov, ima dolgo zgodovino nasilnih in sovražno nastrojenih izbruhov. Tako je denimo poslankama Majdi Širca in Majdi Potrata med obravnavo predloga zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti navrgel, da bi jima odredil »obvezni zakonski pregled mednožja«, da bi ugotovil, katerega spola sta.

Pregovor pravi, da volk dlako menja, nravi pa nikoli. Tako se tudi Rupar ni kaj dosti spremenil, odkar je spet prisoten na domači politični sceni. Svetovalko predsednice države Biserko Marolt Meden, ki se zavzema za uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je označil za svetovalko, kakršno »bi si vzel Adolf Hitler v tretjem rajhu«. V državnem zboru se je prepiral s poslanci in predsednico državnega zbora, na enem Ruparjevih shodov pred stavbo RTV Slovenija pa so njegovi podporniki nadlegovali zaposlene, kar je kasneje vehementno zanikal.

Ko so se prejšnji teden na Trgu republike ob isti uri znašli tako Rupar in njegovi podporniki kot skupina človekoljubnih organizacij, ki so hotele izraziti solidarnost s Palestinci – vlado so pozvale k vzpostavitvi varnih poti do zatočišča za Palestince v Gazi, ki imajo v Sloveniji ožje in širše družinske člane –, je spet počilo. Oboji so na istem mestu in ob isti uri napovedali tiskovno konferenco. Ker je bila skupina nevladnikov tam prva, je začela s tiskovno konferenco, vendar pa so bili Rupar in njegovi podporniki preveč neučakani, zato so z roba dogodka za novinarje vanje streljali žaljivke, nato pa se odločili, da se, ko se tiskovna konferenca sploh še ni zaključila, postavijo pred mikrofone in kamere.

Med vzkliki, s katerimi so dobesedno pregnali skupino nevladnikov, je bilo slišati: »Za Slovenijo, ne za smrdljivi Hamas.« In pa, nanašajoč se na palestinske zastave, ki so jih imeli v rokah: »Stran s to zastavo. To je Slovenija. Sramota. Klošarji.« Ruparjev podpornik Suad Muslimović je eni od udeleženk iz rok iztrgal palestinsko zastavo ter ji zabrusil: »Slovenija, Slovenija je to.« Pri čemer mu je Rupar vseeno zašepetal, naj se malce umiri, saj jih vendarle snemajo kamere.

Rupar in kompanija so nato začeli na ves glas prepevati sedmo kitico Zdravljice, ki gre takole: »Živé naj vsi naródi, / ki hrepené dočakat’ dan, / da koder sonce hodi, / prepir iz svéta bo pregnan, / da rojak / prost bo vsak, / ne vrag, le sosed bo mejak.« Verjetno ni treba prav posebej poudarjati, da z njenim besedilom in pomenom niso najbolje seznanjeni.

Na incident so se odzvali pri Amnesty International Slovenije, organizaciji, ki je poleg Gibanja za pravice Palestincev, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter Mirovnega inštituta organizirala tiskovno konferenco. Zapisali so, da je bil napad na dogodek, kjer so govorili »o možnosti, kako lahko Slovenija pomaga najranljivejšim v konfliktu v Gazi, še posebej zavržen«. V izraelskih napadih je bilo do zdaj ubitih že več kot 34 tisoč ljudi, prebivalstvo pa v hudi humanitarni situaciji ostaja brez hrane in ustrezne oskrbe, so še dodali.