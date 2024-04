»Fašizem je velika nacionalna travma, s katero moramo sobivati«

IZJJAVA DNEVA

"Dokler se ne bomo zrelo soočili in spravili s svojo novejšo zgodovino. Fašizem je naš slon v dnevni sobi, velika nacionalna travma, s katero moramo sobivati, pa bi jo najraje spregledali. Ta slon sedi ob nas na domačem kavču, čeprav se oziramo drugam. Italija ne zmore priznati vojnih zločinov, ki jih je v imenu svoje države zagrešila pod težo totalitarne ideologije, ki je ni težko obsoditi. Saj vendar nismo več tista zločinska država! Mi stojimo na referendumski izbiri republike [2. junij 1946, danes dan republike] in republikanske ustave, ki začne veljati 1. januarja 1948, naša država temelji na protifašizmu: česa se bojimo, kaj nas zavira, da bi obsodili fašistične zločine? To niso naši, temveč fašistični zločini, zločini, ki so jih Italijani hote ali ne zakrivili v imenu fašizma. Na papirju nič lažjega, in vendar …"

(Eric Gobetti, raziskovalec zgodovine fašizma, druge svetovne vojne, odpora in osvobodilnega gibanja ter zgodovine Jugoslavije 20. stoletja, od sarajevskega atentata leta 1914, ustaštva na Hrvaškem v tridesetih letih ter kolaboracije z nacizmom in fašizmom do italijanske okupacije in vojnih zločinov; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo, o tem, zakaj Italija ne zmore priznati vojnih zločinov)