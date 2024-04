»Politika je postala nezanimiv posel za veliko večino prebivalcev«

"V resnici je slovenski politični prostor vse bolj prazen. Politika je postala nezanimiv posel za veliko večino prebivalcev. Z njo se noče ukvarjati skoraj nihče več ali pa se z njo ukvarjajo samo tisti, ki imajo bolj osebne kot pa plemenite interese glede družbene preobrazbe. Ideologij, idej, za katere bi se bilo vredno boriti, je vedno manj. Težko je najti ljudi za ministrske položaje, še težje je najti ljudi, ki bi bili pripravljeni vstopiti v stranke in delati v njihovo korist. Strankarske sekcije so tako vedno bolj prazne. V obdobju osamosvojitve in tudi nekaj časa po tem je bila politika plemenita, imela je velike cilje in je zaznamovala družbeno življenje."

(Zgodovinar in novinar Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da je bila v obdobju osamosvojitve in tudi nekaj časa po tem politika plemenita)