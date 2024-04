»Ni bilo države, ki bi videla Slovenijo kot problematično«

IZJAVA DNEVA

"Običajno je tako, da te bolje poznajo tisti, ki so tvoji sosedje. Tudi v našem primeru je bilo tako, ampak vprašanja, ki so bila odprta z Italijo, so se rešila, še preden so se pogajanja začela, vprašanja, ki so bila odprta z Avstrijo, so se deloma reševala v teh prvih fazah. Na začetku je bilo morda težje, a v trenutku, ko so spoznali, kako je Slovenija pripravljena in kakšne korake delamo, so dejansko postali naš največji zagovornik in podpornik v tem procesu."

"Nismo imeli držav, ki bi nam nasprotovale, in to je bistveno. Nekatere težave s sosednjimi državami smo poskušali začeti reševati že prej ali na začetku procesa, prav zato, da ne bi postale proti koncu breme. Drugače pa nikoli nismo imeli države, ki bi bila naš mecen, kot je recimo Poljska v veliki meri imela za seboj Nemčijo. Hkrati pa tudi ni bilo države, ki bi videla Slovenijo kot problematično, in to je bilo izjemno pomembno."

(Janez Potočnik, prvi evropskli komisar iz Slovenije, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o tem, ali je bila kakšna država članica EU posebej težka sogovornica, ter ali je imela Slovenija v pristopnem procesu zaveznike ali nasprotnike)