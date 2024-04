»Na plebiscitu smo glasovali za samostojnost, ne pa za kapitalizem«

IZJAVA DNEVA

"Druga svetovna vojna je pomenila zmago nad fašizmom in nacizmom, hkrati pa tudi spremembo sveta na bolje. To cenim. In mislim, da smo to zavrgli. Spet živimo v kapitalizmu, za katerega nismo nikoli glasovali. Na plebiscitu smo glasovali za samostojnost, ne pa za kapitalizem v najbolj vulgarnem pomenu besede."

(Pistaelj, pesnik, dramatik in režiser Vinko Möderndorfer, v intervjuju za Nedelo, o tem, kaj je pomenila druga svetovna vojna)