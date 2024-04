»Ker EU in njeni politiki niso ukrepali, smo morali ukrepati državljani Evrope«

Vodilne evropske aktivistke v Bruslju ob začetku zgodovinske kampanje za varen in dostopen splav

Nika Kovač na novinarski konferenci v Bruslju

© arhiv Inštituta 8. marec

V Bruslju so se včeraj zbrale vplivne evropske zagovornice pravice do splava in aktivistke ter predstavile zgodovinsko Evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice: za varen in dostopen splav.

Ko bo ta pobuda dosegla milijon podpisov, bo to prvi korak k ustanovitvi sklada za pomoč ženskam, ki iz kakršnega koli razloga v Evropski uniji (EU) nimajo dostopa do varne oskrbe pri splavu. Ta sklad bo zagotavljal ključno finančno podporo ženskam in spodbujal reproduktivne pravice.

“Kot posamezniki lahko in moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zaščitimo pravico do izbire, temeljne svoboščine in življenja žensk. To bi moralo veljati tudi za EU."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. Marec

in koordinatorka gibanja My Voice, My Choice

"Ker EU in njeni politiki niso ukrepali, smo morali ukrepati državljani Evrope. Evropska državljanska pobuda je edini instrument neposredne demokracije na ravni EU, s katerim lahko državljani EU z zbiranjem milijona podpisov predlagajo konkretne ukrepe. Naš cilj je vzpostaviti finančni mehanizem, ki bi državam članicam pomagal pri zagotavljanju varnih in zakonitih storitev splava ter tako odpravil nepotrebno trpljenje in smrtne žrtve, ki so posledica neustreznega dostopa. Kot posamezniki lahko in moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zaščitimo pravico do izbire, temeljne svoboščine in življenja žensk. To bi moralo veljati tudi za EU," je pojasnila Nika Kovač, koordinatorka gibanja My Voice, My Choice.

"Omejevanje dostopa splava ne preprečuje, preprečuje pa, da se ta opravi varno," je dodala Nika Kovač in opozorila, da tisti, ki si to lahko privoščijo, plačujejo zasebne storitve ali potujejo v tujino. "Tisti, ki te možnosti nimajo, pa lahko z iskanjem nevarnih alternativ ogrozijo svoja življenja. Vsaki ženski želimo zagotoviti pravico do brezplačnega in dostopnega splava."

V mnogih državah EU problematična zakonodaja in praksa

Marta Lempart iz Vsepoljske ženske stavke pa je razkrila grozljiva pričevanja o posledicah nečloveških omejitev splava na Poljskem: "Ženskam na Poljskem je v bolnišnicah zakonit splav onemogočen, prepuščene so smrti. Nerada govorim le o ženskah, moram povedati njihova imena; to so Iza, Agnieszka, Marta, Agata, Dorota, dejanske osebe, ki so umrle, ker jim je bilo v poljskih bolnišnicah onemogočeno osnovno zdravstveno varstvo."

Zofia Różańska iz poljske aktivistične skupine Wschód je ob tem izpostavila, da je bila telefonska številka organizacije Splav brez meja nekoč tako priljubljena, da je bila poleg policije in gasilcev tretja najbolj klicana številka na Poljskem.

Aktivistke in aktivisti kampanje My Voice, My Choice v Bruslju

© arhiv Inštituta 8. marec

"Več kot 60 odstotkov ginekologov v državnih bolnišnicah ženskam odreka pravico do izbire. V nekaterih bolnišnicah na Hrvaškem je stopnja nasprotovanja 100-odstotna. Čeprav je splav na Hrvaškem zakonit, morajo številne ženske prepotovati dolge razdalje, da pridejo do storitve. Tudi v Slovenijo," pa je poudarila Marija Trcol iz Hrvaške.

"Pravica do splava je v Avstriji negotova. V številnih delih države ljudje nimajo dostopa do njega, na nekaterih območjih pa je za ta poseg na voljo le en zdravnik. Tudi če nekdo najde zdravnika, mora imeti pri roki 800 evrov in ukrepati hitro, saj je čas bistvenega pomena," je na novinarski konferenci dejala Flora Bauchman iz avstrijske organizacije #aufstehn.

V Sloveniji pobudo podpirata tudi premier in vladne stranke

"Naša prizadevanja so bila zelo uspešna; v prvih dveh dneh kampanje smo zbrali več kot 20.000 podpisov. Z gotovostjo lahko rečemo, da smo Finci na strani evropskih žensk," je izpostavila Ida Katariina Haapea iz Združenja finskih žensk Unioni, Zarja Muršič iz slovenskega Inštituta 8. marec pa je razkrila podatek, da smo v Sloveniji s pomočjo predanih prostovoljcev in lokalne mreže za dotično pobudo v le nekaj dneh zbrali že več kot trikratnik nacionalnega praga (prag znaša 5640 podpisov) za našo pobudo. Dodala je, da so slovenski premier Robert Golob in vse stranke sedanje vladajoče koalicije pobudo podprli

Alice Coffin iz francoskega gibanja Ma Voix, Mon Choix je sklenila: "Biti moramo močni in zgraditi politično silo civilne družbe. Če bo kdo ustvaril feministično silo, bodo to feministke." Kika Fumero iz Španije pa je povabila vse ženske po Evropi, da se zberejo in prisluhnejo osebnim izkušnjam drugih. "S tem si lahko prizadevamo za ustvarjanje skupne zgodovine," je pridala.

Nika Kovač

© arhiv Inštituta 8. marec

Zbiranje podpisov poteka prek številnih akcij na spletu in v živo. Sočasno se v številnih evropskih mestih dogajajo protesti, akcije zbiranja podpisov, prisluhnemo lahko podkastu Bread and Roses in spremljamo dejavnosti na družbenih omrežjih. Vsi državljani EU svoj podpis podpore lahko oddajo prek uradne spletne strani evropske pobude My Voice, My Choice.

Omenjeno gibanje je združilo aktivistke in aktiviste iz več evropskih držav, vključno s Španijo, Finsko, Poljsko, Slovenijo, Francijo, Hrvaško in Irsko. Cilj kampanje je zbrati milijon podpisov za predlagane spremembe ter prepričati institucije EU in države članice, da jih sprejmejo in omogočijo varen in dostopen splav.

Ac2mCrlN0Cg