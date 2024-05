Sintetična propaganda

V ultimativnem volilnem letu umetna inteligenca dobiva vse večjo vlogo pri širjenju dezinformacij in propagande ter spodkopavanju demokracije

Z umetno inteligenco ustvarjene fotografije, ki upodabljajo Donalda Trumpa in njegove domnevne temnopolte podpornike, že na daleč zaudarjajo po ponaredkih. A sodeč po očaranih odzivih Trumpovih sledilcev tudi te podobe neizurjenim očesom delujejo avtentično.

© Facebook

Predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden je morebitne volivce v zvezni državi New Hampshire po telefonu osebno pozival, naj se ne udeležijo lokalnih volitev in naj »svoj glas raje prihranijo za novembrske volitve«. Sočasno so po spletu zakrožile fotografije, na katerih se Donald Trump radostno objema s temnopoltimi podporniki. Na Slovaškem so si ljudje množično prepošiljali zvočni posnetek, na katerem je kandidat za predsednika vlade Michal Šimečka volivce opozarjal, da bo, ko pride na oblast, nemudoma podvojil ceno piva. Indijski volivci po vsej državi prejemajo personalizirana videosporočila, v katerih jih predsednik vlade Narendra Modi osebno in poimensko nagovarja, naj na prihajajočih volitvah (ponovno) glasujejo zanj. V Argentini je po medmrežju zakrožil škandalozen video, v katerem predsednik države Javier Milei izraža naklonjenost zamisli o legalizaciji trga človeških organov. V Veliki Britaniji so se ljudje množično čudili videu, v katerem vodja laburistov Keir Starmer promovira sumljivo piramidno shemo.