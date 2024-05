Najboljša prijatelja

Kako to, da je lahko župan Ljubljane Zoran Janković, po lastnih zagotovilih demokrat in levičar, tako navdušen nad politikom, kakršen je predsednik Srbije Aleksandar Vučić?

Eden od največjih podpornikov in občudovalcev Vučića je župan Ljubljane Zoran Janković. Fotografija je nastala na novembrskem sejmu vina v Beogradu.

© buducnostsrbijeav, Instagram

Da bi bolje razumeli, zakaj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prejšnji teden Slovencem zabrusil, da so »odvratni«, je treba natančno rekonstruirati dogodke. Pa ne zato, da bi opravičevali Vučićev nediplomatski besednjak, pač pa, da bi prikazali, kaj se je zgodilo in kakšen politik je Vučić, on in vsi, ki ga podpirajo.